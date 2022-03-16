103 ребенка погибли с начала российского вторжения — Венедиктова

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля погибли 103 ребенка, более 100 детей были ранены. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.



«Захватчики убивают не менее 5 наших детей в день. Сегодня утром официальная цифра пересекла критическую и страшную отметку 100. Данные не окончательные — в горячих точках и на временно оккупированных территориях у прокуроров и правоохранителей нет возможности осматривать места обстрелов», — написала она в Facebook.



В результате боевых действий повреждено более 400 учебных заведений, 59 стерты с лица земли.



Венедиктова подчеркнула, что специализированные учреждения ООН должны как можно скорее принять решение о реализации миссии по оценке нарушения прав детей в условиях вооруженного конфликта в Украине.