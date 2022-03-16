ПВО сбила два российских истребителя под Одессой

Украинская ПВО сбила два российских истребителя Су-30см, пытавшихся в 5 утра атаковать один из поселков в Одесской области. Об этом сообщило командование Воздушных сил Украины.



«Зенитным ракетным подразделением Воздушного командования «Юг» оба самолета ликвидированы. Пилоты катапультировались и вслед за самолетами упали в украинское Черное море», - сказано в сообщении.



Глава Одесской ОВА Максим Марченко уточнил, что средства ПВО сбили первый истребитель еще на подлете. Второй самолет был сбит при попытке вернуться в оккупированный Крым.



Стоимость истребителя СУ-30см — около 33 млн долларов.