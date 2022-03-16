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Арестович рассказал, какое российское оружие захватила украинская армия

16 марта 2022, 11:07

Арестович рассказал, какое российское оружие захватила украинская армия

Украинские военные захватывают российскую аппарату связи. Об этом в эфире Фейгин LIVE рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«К нам попадает засекреченная аппаратура связи - новейшие «Панцири» попали, средства радиоэлектронной борьбы и шифровальные блокноты в огромных количествах, а самое главное системы "Свой-чужой"», - рассказал он.

В тоже время, по словам Арестовича, российские оккупанты захватывают небольшое количество пехотного оружия.

«А Javelin и Nlaw попадали в руки россиян еще в Ираке», - отметил он.

Советник ОП сообщил также, что украинские потери в несколько раз меньше, чем у противника. Так, по состоянию на 15 марта, российские потери составили 1300 единиц техники против 360-380 украинских.

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