Арестович рассказал, какое российское оружие захватила украинская армия

Украинские военные захватывают российскую аппарату связи. Об этом в эфире Фейгин LIVE рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



«К нам попадает засекреченная аппаратура связи - новейшие «Панцири» попали, средства радиоэлектронной борьбы и шифровальные блокноты в огромных количествах, а самое главное системы "Свой-чужой"», - рассказал он.



В тоже время, по словам Арестовича, российские оккупанты захватывают небольшое количество пехотного оружия.



«А Javelin и Nlaw попадали в руки россиян еще в Ираке», - отметил он.



Советник ОП сообщил также, что украинские потери в несколько раз меньше, чем у противника. Так, по состоянию на 15 марта, российские потери составили 1300 единиц техники против 360-380 украинских.