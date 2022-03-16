Украина и РФ приблизились к согласованию позиций по нейтральному статусу и гарантиям безопасности — Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев и Москва приблизились к согласованию ряда формулировок относительно нейтрального статуса и гарантий безопасности. Об этом он сказал в интервью РБК.



«Нейтральный статус (Украины) сейчас всерьез обсуждается в увязке, конечно же, с гарантиями безопасности. Это ровно то, о чем президент Путин говорил в феврале на одной из своих пресс-конференций: любые возможные варианты, любые общеприемлемые гарантии безопасности для Украины и для всех стран, включая Россию, за исключением расширения НАТО», — сказал Лавров.



«Сейчас именно это обсуждается на переговорах, там есть абсолютно конкретные формулировки, которые, на мой взгляд, близки к согласованию», — добавил он.