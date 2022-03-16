Мэра Скадовска похитили оккупанты. Позже его отпустили

Оккупанты похитили мэра Скадовска Александра Яковлева. Эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.



«На данный момент мы уже можем говорить, что они выкрали трех мэров — Мелитополь, Днепрорудное и сегодня Скадовск... По мэру Скадовска буквально недавно, у нас нет информации, куда его повезли», — сообщил Денисенко в общем эфире украинских телеканалов в среду.



По его информации, мэра Мелитополя Ивана Федорова вывезли в оккупированный Луганск.



Таким образом, оккупанты хотят запугать людей и повысить градус в переговорном процессе.



Обновлено:

Позже в видеообращении, опубликованном в Facebook Александр Яковлев сообщил, что российские войска пообщались с ним и уже отпустили, пообещал позже предоставить дополнительную информацию.