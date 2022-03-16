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Vodafone сделал бесплатными звонки в роуминге еще в шести странах ЕС

16 марта 2022, 14:30

Vodafone сделал бесплатными звонки в роуминге еще в шести странах ЕС

Vodafone-Украина предоставил пользователям возможность бесплатного подключения услуги «Доступный роуминг» еще в шести странах — Италии, Ирландии, Нидерландах, Португалии, Испании и Словакии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Абоненты получат бесплатно 400 МБ мобильного интернета и 60 минут на 30 дней для входящих и исходящих звонков в Украину и на номера страны, где они находятся. Первое подключение услуги — бесплатное. Стоимость последующих подключений — 100 грн на 30 дней.

После использования объема услуги «Доступный роуминг», или если не были подключены другие специальные услуги, оператор предоставляет своим клиентам в роуминге ежедневно 100 бесплатных МБ для безлимитного пользования месседжингом в Viber, WhatsApp и Skype.

Бесплатный пакет связи абонентам в роуминге уже доступен в Польше, Молдове, Венгрии, Румынии, Германии и Чехии.

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