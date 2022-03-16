Россию исключили из Совета Европы

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из данной организации. Об этом говорится в резолюции на сайте Совета Европы в среду.



В документе говорится, что Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года.



Совет Европы подтвердил, что агрессия РФ против Украины представляет собой серьезное нарушение РФ своих обязательств по статье 3 Устава Совета Европы.



10 марта Россия изъявила желание самостоятельно выйти из организации с 1 января 2023-го. Однако в Совете Европы избрали путь немедленного исключения.