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Россию исключили из Совета Европы

16 марта 2022, 15:22

Россию исключили из Совета Европы

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из данной организации. Об этом говорится в резолюции на сайте Совета Европы в среду.

В документе говорится, что Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года.

Совет Европы подтвердил, что агрессия РФ против Украины представляет собой серьезное нарушение РФ своих обязательств по статье 3 Устава Совета Европы.

10 марта Россия изъявила желание самостоятельно выйти из организации с 1 января 2023-го. Однако в Совете Европы избрали путь немедленного исключения.

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