Зеленский призвал к созданию Союза ответственных государств - U-24. United for Peace

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию нового объединения государств - U-24. United for Peace. Об этом он рассказал, выступая по видеосвязи в Конгрессе США.



По его словам, институты, которые должны быть защищать нас от войны…не работают». А значит, сказал он, нужны новые институты и союзы.



«И мы предлагаем создать объединение – U-24. United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно – то оружием. Если нужно – то санкциями. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка. деньги. Все, что нужно, чтобы сохранить мир», - сказал он.



Кроме того, отметил Зеленский, такое объединение «могло бы предоставлять помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии».



Он привел в пример сложность поставки вакцин в ситуации с ковидом.



«Мир тратил месяцы и годы, на то, что можно было сделать гораздо быстрее. Чтобы не было человеческих потерь», - сказал президент.