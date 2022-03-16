В Киеве от артобстрела пострадал медцентр, который основал врач из Луганска

В Киеве от артобстрела российской армии пострадал медицинский центр «Медиленд», который основал врач из Луганска. Об этом сообщает «Бабель».



В клинике находились тяжелобольные и послеоперационные пациенты, которых нельзя транспортировать. К счастью, персонал и пациентов перевели в безопасные помещения клиники, где продолжили необходимое лечение.



Взрывной волной и обломками выбило окна в стационарных и амбулаторных отделениях, пострадало медицинское оборудование.



Медицинский центр «Медиленд» в Киеве создал врач из Луганска Михаил Мищенко. Основу коллектива составляют переселенцы из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.