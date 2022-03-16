США и НАТО направили Украине зенитно-ракетные комплексы

США и их союзники по НАТО направляют в Украину несколько зенитно-ракетных комплексов для обеспечения обороны страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.



По его словам, эти дополнительные системы включают в себя советские мобильные зенитные комплексы SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14. Эти системы имеют меньшую дальность полета, чем система С-300, которую запросила Украина. Однако их дальность выше, чем у ракет Stinger, которые ранее поставлялись Украине, что дает им возможность поражать крылатые ракеты.



Эти системы были закуплены у стран-партнеров НАТО и они «уже в пути».

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