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Эвакуация из Мариуполя: Колонну гражданских оккупанты обстреляли под Запорожьем

16 марта 2022, 17:29

Эвакуация из Мариуполя: Колонну гражданских оккупанты обстреляли под Запорожьем

Российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня жителей Мариуполя Донецкой области, эвакуировавшихся в Запорожье. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«Сегодня, около 15.30, российскими оккупантами-извергами была обстреляна из РСЗО БМ-21 "Град" колонна гражданских людей, эвакуировавшихся из города Мариуполя в город Запорожье. По предварительной информации, есть погибшие. Среди пострадавших и раненых есть дети. Число пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

В то же время, телеканал «Прямой» сообщает, что известно о пяти раненых, один ребенок в тяжелом состоянии.

«Его оперируют с дистанционным привлечением медиков "Охматдета"», - говорится в сообщении.

О погибших при этом не сообщается.

Ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что ответ на предложения, направленные днем ранее в Международный Красный Крест об открытии гуманитарных коридоров 16 марта, так и не получен, в связи с чем остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров для Изюма и Мариуполя, а эвакуация людей не может быть безопасной.

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