НАТО подтвердило единство в отказе от бесполетной зоны в Украине

Страны НАТО едины в поддержке позиции альянса, который не будет устанавливать бесполетную зону в Украине, несмотря на неоднократные призывы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает CNN.



Не будет «никакого развертывания воздушных или наземных сил и средств в Украине, и это единая позиция наших союзников», сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе.



Министры обсудили этот вопрос на встрече министров иностранных дел во вторник, сказал генеральный секретарь, добавив, что альянс твердо намерен не допустить эскалации войны с Россией.



«Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но это может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией», — сказал он.

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