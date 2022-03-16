Зеленский легализовал криптовалюты в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах», принятый 17 февраля Верховной Радой. Об этом сообщает Минцифры.



«Подписание президентом этого закона – еще один важный шаг на пути вывода криптосектора из тени и запуска в Украине легального рынка виртуальных активов», – сказано в сообщении.



Подписанный закон:

- определяет правовой статус, классификацию и право собственности на виртуальные активы;

- определяет регуляторов рынка – Национальный банк и Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку;

- создает условия для дальнейшего формирования правового поля на рынке виртуальных активов;

- определяет список поставщиков услуг виртуальных активов и условия их регистрации;

- предусматривает внедрение мер финансового мониторинга в сфере виртуальных активов.



Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет регулировать новый рынок:

- формировать и реализовывать государственную политику в области виртуальных активов;

- определять порядок оборота виртуальных активов;

- выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;

- осуществлять регулирование, надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.



«С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал свыше 54 миллионов долларов США в криптоактивах», – написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в персональном Telegram.



Отметим, что около 5,6 млн украинцев владеют криптовалютой.