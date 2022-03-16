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Зеленский легализовал криптовалюты в Украине

16 марта 2022, 19:29

Зеленский легализовал криптовалюты в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах», принятый 17 февраля Верховной Радой. Об этом сообщает Минцифры.

«Подписание президентом этого закона – еще один важный шаг на пути вывода криптосектора из тени и запуска в Украине легального рынка виртуальных активов», – сказано в сообщении.

Подписанный закон:
- определяет правовой статус, классификацию и право собственности на виртуальные активы;
- определяет регуляторов рынка – Национальный банк и Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку;
- создает условия для дальнейшего формирования правового поля на рынке виртуальных активов;
- определяет список поставщиков услуг виртуальных активов и условия их регистрации;
- предусматривает внедрение мер финансового мониторинга в сфере виртуальных активов.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет регулировать новый рынок:
- формировать и реализовывать государственную политику в области виртуальных активов;
- определять порядок оборота виртуальных активов;
- выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;
- осуществлять регулирование, надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.

«С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал свыше 54 миллионов долларов США в криптоактивах», – написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в персональном Telegram.

Отметим, что около 5,6 млн украинцев владеют криптовалютой.

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