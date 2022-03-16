У Зеленского прокомментировали мирный план между Украиной и Россией, опубликованный Financial Times

Издание Financial Times со ссылкой на трех участников переговоров опубликовало мирный план между Украиной и Россией. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в этой связи заявил, что данная информация является только черновиком из российских запросов.



«Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не больше. У украинской стороны свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе — это прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда государств», — прокомментировал публикацию Михаил Подоляк.



По данным FT, мирный план из 15 пунктов включает прекращение огня и вывод российских войск, если Украина объявит о нейтралитете и пойдет на сокращение своих Вооруженных сил.



Кроме того, Киев должен отказаться от амбиций по вступлению в НАТО и не размещать иностранные военные базы. В обмен на это украинская сторона получит гарантии безопасности от США, Великобритании и Турции.



В то же время издание отмечает, что вопрос западных гарантий для Москвы может стать препятствием для заключения мирного соглашения, равно как и статус оккупированных в 2014 году Крыма и Донбасса.

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