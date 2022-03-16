Британия подтвердила поставку Украине ПЗРК Starstreak

Британия поставляет Украину самые быстрые зенитные ракеты Starstreak,. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление министра обороны страны Бена Уоллеса.



«Мы их поставляем», - сказал Уоллес 16 марта на встрече министров обороны стран НАТО.



Он не уточнил, о каком количестве зенитных ракет идет речь и как украинские войска будут учиться их применению.



Уоллес также отметил, что Великобритания ранее поставила Украине 4000 единиц противотанкового оружия.



Starstreak - британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов. Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса «земля-воздух» малой дальности. ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 5 км.