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Британия подтвердила поставку Украине ПЗРК Starstreak

16 марта 2022, 21:23

Британия подтвердила поставку Украине ПЗРК Starstreak

Британия поставляет Украину самые быстрые зенитные ракеты Starstreak,. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление министра обороны страны Бена Уоллеса.

«Мы их поставляем», - сказал Уоллес 16 марта на встрече министров обороны стран НАТО.

Он не уточнил, о каком количестве зенитных ракет идет речь и как украинские войска будут учиться их применению.

Уоллес также отметил, что Великобритания ранее поставила Украине 4000 единиц противотанкового оружия.

Starstreak - британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов. Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса «земля-воздух» малой дальности. ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 5 км.

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