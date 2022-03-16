Оккупанты придумали новый фейк о якобы провокации СБУ с применением ядовитых веществ

Российское Минобороны распространило новый фейк о том, что якобы Служба безопасности Украины «при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Следует обратить внимание, что тезисы о "провокации СБУ" появились после того, как российские оккупанты обстреляли мирную колонну возле Мариуполя и сбросили бомбу на здание городского драмтеатра, где скрывались сотни женщин и детей. Поэтому очевидно, что подобные заявления захватчиков — лишь попытка отвлечь внимание от очередного военного преступления. Но никакие фейки не перекроют геноцид гражданских жителей и гуманитарную катастрофу в Мариуполе, который разрушают российские ракеты и бомбы», — подчеркивают в СБУ.



В украинской спецслужбе официально опровергли подобную информацию.



«Официально отмечаем, что СБУ даже в теории не может готовить никаких провокаций с ядовитыми веществами. Потому что мы не действуем методами оккупантов», — говорится в сообщении.