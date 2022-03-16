Байден назвал Путина военным преступником

Президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин является военным преступником. Подобное заявление впервые прозвучало от американского лидера с начала российского вторжения в Украину, передает AP.



«Он военный преступник», — заявил Байден.



В то время как другие мировые лидеры использовали эти слова, Белый дом колебался, говоря, что это юридический термин, требующий изучения.



Байден отметил, что Россия бомбила больницы и держала в заложниках врачей.



Президент США также рассказал о новой помощи Украине. По его словам, США направят дополнительно 800 миллионов долларов в виде военной помощи, что составит в общей сложности 2 миллиарда долларов такой помощи с тех пор, как Байден вступил в должность более года назад. На прошлой неделе было отправлено около 1 миллиарда долларов помощи.



Американский лидер заявил, что новая помощь включает в себя 800 зенитных систем Stinger, 100 гранатометов, 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометов и минометов, а также определенное количество беспилотников.



«Мы собираемся дать Украине оружие, чтобы сражаться и защищать себя в предстоящие трудные дни», — сказал Байден.



В Кремле на заявление президента США о Путине как военном преступнике ответили, что считают «недопустимой такую риторику».



«Считаем недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.