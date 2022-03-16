Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Сегодня из Мариуполя удалось выехать еще около 11 тысячам человек

16 марта 2022, 22:21

Сегодня из Мариуполя удалось выехать еще около 11 тысячам человек

За среду, 16 марта, из Мариуполя в Запорожье выехали около 11 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

«Сегодня около 2500 легковых машин выехали из Мариуполя в сторону Запорожья», — говорится в сообщении.

Кроме того, для тех, кто добрался своим ходом в Бердянск и по разным причинам не смог продолжить движение дальше, организовали автобусы.

Как уточнили в горсовете, всего 15 автобусов, полных людей, из которых 3 автобуса с детьми, едут сейчас в Запорожье в сопровождении православных священников.

«Все, кто приедет в Запорожье, смогут получить необходимую помощь в центрах поддержки», — отмечается в сообщении.

Читайте также:

Россияне разбомбили в Мариуполе спорткомплекс, в котором находились беременные и дети 

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Эвакуация Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:50
«ЛНР» разрешила использовать гривну параллельно с российским рублем
10:54
Арестович рассказал, почему ВСУ не стали бы стрелять «Точкой-У» по Донецку
23:43
Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►
20:30
«ЛНР» назвала всю Луганскую область «республикой»
18:00
В Донецке горит книжный рынок
13:15
ВСУ покинули Волноваху, город под контролем «ДНР»
10:08
Жители оккупированного Мелитополя вышли на митинг
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
все новости
22:26
Суд в Гааге рассмотрит вопрос о выплате Россией репараций Украине
22:21
Сегодня из Мариуполя удалось выехать еще около 11 тысячам человек
21:58
Байден назвал Путина военным преступником
21:45
Оккупанты придумали новый фейк о якобы провокации СБУ с применением ядовитых веществ
21:23
Британия подтвердила поставку Украине ПЗРК Starstreak
20:51
Россияне разбомбили в Мариуполе спорткомплекс, в котором находились беременные и дети
20:44
У Зеленского прокомментировали мирный план между Украиной и Россией, опубликованный Financial Times
19:58
Генштаб: Из-за принудительной мобилизации ситуация в ОРДЛО близка к катастрофе
19:29
Зеленский легализовал криптовалюты в Украине
19:16
Международный суд в Гааге обязал Россию немедленно прекратить войну против Украины
18:52
Россияне сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя, где скрываются сотни людей
18:50
«ЛНР» разрешила использовать гривну параллельно с российским рублем
17:52
НАТО подтвердило единство в отказе от бесполетной зоны в Украине
17:29
Эвакуация из Мариуполя: Колонну гражданских оккупанты обстреляли под Запорожьем
17:10
США и НАТО направили Украине зенитно-ракетные комплексы
все новости
ВИДЕО
Россияне разбомбили в Мариуполе спорткомплекс, в котором находились беременные и дети
16 марта, 20:51
«ДНР»: В Макеевке упали обломки ракеты «Точка-У». Есть пострадавшие и повреждения
15 марта, 22:22
«Денацификация Украины»: Что не так с утверждением Путина? ►
15 марта, 02:11

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция