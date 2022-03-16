Сегодня из Мариуполя удалось выехать еще около 11 тысячам человек

За среду, 16 марта, из Мариуполя в Запорожье выехали около 11 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.



«Сегодня около 2500 легковых машин выехали из Мариуполя в сторону Запорожья», — говорится в сообщении.



Кроме того, для тех, кто добрался своим ходом в Бердянск и по разным причинам не смог продолжить движение дальше, организовали автобусы.



Как уточнили в горсовете, всего 15 автобусов, полных людей, из которых 3 автобуса с детьми, едут сейчас в Запорожье в сопровождении православных священников.



«Все, кто приедет в Запорожье, смогут получить необходимую помощь в центрах поддержки», — отмечается в сообщении.