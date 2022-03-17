Мэра Мелитополя обменяли на российских срочников

Городского голову Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девятерых российских солдат-срочников. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Офиса Президента Даша Заривна в обращении, которое показали в эфире телемарафона украинских телеканалов.



«Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена... За него Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет», — рассказала Заривна.



По ее словам, Федорова больше пяти дней держали оккупанты и склоняли к сотрудничеству, но мэр Мелитополя не соглашался.



После освобождения он поговорил с президентом Владимиром Зеленским.