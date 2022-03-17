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Обломки ракеты упали на многоэтажку в Киеве, пострадали люди

17 марта 2022, 07:51

Обломки ракеты упали на многоэтажку в Киеве, пострадали люди

Разрушение и возгорание многоэтажного жилого дома в результате падения остатков сбитой российской ракеты произошло около 5 часов утра в Дарницком районе Киева. Среди жителей дома есть пострадавшие, - сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По информации ГСЧС, в результате падения остатков ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этажах, а также возгорание в квартире на 16-м этаже.

Спасатели ликвидировали пожар в 5:49 на площади 20 кв м. Они проводят эвакуацию жильцов дома, работы по поиску людей и разборке конструкций. По предварительной информации, из дома эвакуированы 30 человек. Погиб 1 человек, еще 3 пострадали.

 

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