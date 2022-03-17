Государство восстановит все разрушенные дома, пообещал Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина восстановит своим гражданам все дома и квартиры, которые были разрушенны российскими оккупантами. Об этом он заявил в четверг, 17 марта, во время видеообращения.



Он отметил, что никто из украинцев, потерявших жилье, не останется на улице.



«Я обещаю каждому украинцу, кто потерял свой дом и квартиру в результате боевых действий, государство Украина восстановит все», - сказал Зеленский.



Глава государства выразил уверенность, что после войны украинцы смогут быстро отстроить страну, независимо от нанесенного российскими оккупантами ущерба.



«Это будет, и это станет исторической отстройкой», - добавил Зеленский.



Ранее в Кабмине заявили, что на восстановление Украины, пострадавшей в результате российской агрессии, понадобится более 500 млрд долларов.