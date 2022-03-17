В Донецке прекращена подача воды из-за обстрелов

Насосная станция единственного на данный момент источника водоснабжения Донецка — Верхнекальмиусского водохранилища — обесточена ночным обстрелом, подача воды на город приостановлена. Об этом сообщает «штаб территориальной обороны» при группировке «ДНР».



Там рассказали, что в результате обстрела повреждения получила высоковольтная линия 35 кВ. Ведутся аварийные работы.



По сообщениям жителей, в ряде районов Донецка наблюдается сокращение подачи воды вплоть до ее отсутствия. Между тем, в некоторых районах города она по-прежнему идет. Как объяснил сепаратистскому ресурсу «ДАН» врио генерального директора местного аналога «Воды Донбасса» Виталий Кижаев, это связано с тем, что к моменту обстрела система была заполнена.



«Перебита обстрелами линия ночью в три или половине третьего. Сейчас делают переключение. Вода в городе есть, так как система была наполнена. Может ее чуть меньше, но, обещают через пару часов переключиться и заработает станция», — сказал он.

Проблемы с водоснабжениям начались по обе стороны линии соприкосновения после усиления боевых действий в конце февраля. Были обстреляны ключевые объекты подачи воды — канала Северский Донец — Донбасс в районе Горловки, насосной станции Южнодонбасского водовода возле Ясиноватой и другие. В некоторых районах Донецка подача воды вовсе прекращена, в части города она подается в уменьшенных объемах. «ДНР» приняла решение о переводе подконтрольной ей территории на почасовый график подачи воды. Также в Донецке полностью отсутствует горячая вода.