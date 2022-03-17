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Китай не нападет на Украину — посол

17 марта 2022, 08:47

Китай не нападет на Украину — посол

Китай никогда не будет нападать на Украину, а наоборот – будет помогать, в частности, в экономике. Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА со ссылкой на заявление Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Украине Фань Сяньжуна во время встречи с начальником военной администрации Львовской области Максимом Козицким.

«Китай никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности в экономическом направлении. Наша страна за один год импортирует товары со всего мира стоимостью более трех триллионов долларов. Мы готовы помогать вам развиваться. В этой ситуации, которая есть сейчас у вас, будем поступать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а это значит и его силу», - рассказал Фань Сяньжун.

Посол подчеркнул, что «Китай навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане» и будет уважать «тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа».

Отмечается, что Китай направил Украине несколько партий гуманитарной помощи.

Ранее издание NYT со ссылкой на должностных лиц США сообщило, что Россия попросила Китай предоставить ей экономическую и военно-техническую поддержку в войне с Украиной. По данным СМИ, Россия запросила у Китая 5 видов военного оборудования, в том числе зенитные ракеты, а также беспилотники, бронетранспортеры, машины и оборудование, связанное с разведкой. В посольстве Китая заявили, что никогда не слышали о таком.

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