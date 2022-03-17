МВФ выделил Украине 1,4 млрд долларов экстренной помощи

Украина и Международный валютный фонд свернули программу Stand-by, которая должна была действовать до июня 2022 года. Вместо этого МВФ выделил Украине 1,4 млрд долларов экстренного финансирования. Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью «РБК-Украина».



«Мы с главой Нацбанка попросили свернуть эту программу и запросили программу экстренной помощи Rapid Financing Instrument (RFI). Эту программу на 1,4 млрд долларов мы уже получили. Деньги зашли на казначейский счет на прошлой неделе», - сказал он.



Марченко подчеркнул, что программа была развернута очень быстро.