Верещук: Сегодня запланировано девять гуманитарных коридоров

Девять гуманитарных коридоров запланировано открыть в четверг. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



«Донецкая область: Мариуполь – Запорожье. Мы обратились за согласованием этого маршрута и планируем отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя. Также запустим по маршруту автоцистерну с топливом для заправки частных авто», - рассказала Верещук.

По маршруту заправят цистерну с бензином для заправки частных автомобилей.



В Киевской области должен быть «зеленый коридор» из Бородянки в Житомир, из села Шевченково в Бровары.



Кроме того, планируется доставка продуктов питания и медикаментов в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марковцы и Опанасов.



Из Харькова в Волчанск будет передача гуманитарной помощи.