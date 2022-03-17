Россия потеряла третью часть своих боевых самолетов – МВД

Россия потеряла на войне в Украине третью часть своих боевых самолетов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.



«По нашим подсчетам, мы сбили примерно одну треть самолетов, которые есть в России. То есть за 21 день Россия потеряла треть своих самолетов», – рассказал он.



Денисенко отметил, что в последние дни количество задержанных летчиков уменьшилось. Это может означать, что перед вылетом их лишают возможности катапультироваться, чтобы спастись.



Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что 16 марта ПРО уничтожила 10 единиц авиационной техники оккупантов, в том числе пять самолетов и три вертолета.