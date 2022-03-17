В Кремле заявили, что не принимают решение Международного уголовного суда

В Кремле заявили, что не могут принять во внимание требование Международного уголовного суда (МУС) ООН к РФ прекратить боевые действия в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».



«Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может», - сказал Песков.

Украина одержала полную победу в Международном суде ООН в деле против Российской Федерации. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину.



Суд признал свою юрисдикцию по делу о толковании Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. России отказано в закрытии дела, дело будет рассмотрено по существу.



Россия пыталась объяснить применение военной силы тем, что Украина якобы виновата в геноциде в Донецкой и Луганской областях. У суда нет никаких доказательств в подтверждение утверждений России о геноциде на территории Украины.