Британия разместит систему ПВО в Польше

Великобритания разместит свою ракетную систему Sky Sabre в Польше. Поскольку НАТО стремится укрепить безопасность своего восточного фланга в связи с вторжением России в Украину. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает Reuters.



«Мы собираемся разместить в Польше противовоздушную ракетную систему средней дальности Sky Sabre и около 100 человек личного состава, чтобы убедиться, что мы стоим рядом с Польшей, защищая ее воздушное пространство от любой дальнейшей агрессии со стороны России», - заявил он.