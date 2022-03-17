В Кремле заявляет об «очищении России» из-за войны в Украине

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что война России против Украины «очищает РФ». Об этом пишет «Медуза».



«Ну, вы знаете, в подобные нелегкие времена и в подобных ситуациях как раз очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Вот так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии судебными решениями», - сказал он.



В России на входных дверях в квартиры целого ряда активистов и журналистов неизвестные нанесли белой краской надписи с буквой Z. По мнению Пескова, что таким образом люди «эмоционально и действенно поддерживают» президента РФ Владимира Путина, и таких людей якобы большинство.



После российского вторжения в Украину буква Z, наряду с буквой V, фактически стала официальной символикой российской «спецоперации». Сначала эти буквы были замечены на российской военной технике, а затем власти и официальная пропаганда стали использовать Z и V для демонстрации поддержки российской армии и ее действий в Украине.