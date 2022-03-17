В Харьковской области снова обстрел: Известно о шести погибших

Российская армия 17 марта обстреляла кассетными бомбами поселок Казачья Лопань Харьковской области. Известно о шести погибших, число раненых устанавливается. Об этом сообщил голова Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.



«Оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие гражданские здания в центре поселка. При этом объекты военной инфраструктуры, которую захватчики разместили в Казачьей Лопани, а также российские военные не пострадали», - говорится в сообщении.



Задоренко напомнил, что использование кассетных бомб запрещено Дублинской конвенцией 2008 года.

В результате обстрела военнослужащими РФ города Мерефа Харьковской области погиб 21 человек погибли, 25 были ранены, 10 из них находятся в тяжелом состоянии