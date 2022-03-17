470 автомобилей с беженцами из Мариуполя прибыли в Запорожье

470 автомобилей с жителями разрушенного Мариуполя сумели доехать до Запорожья. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.



Он отметил, что 1865 человек прибыли из Мариуполя, в том числе 479 детей.



«Никого не оставили без помощи: накормили, обогрели, предоставили медикаменты и вещи первой необходимости. С переселенцами работают медики и узкие специалисты. Всем предоставили крышу над головой», - написал Куртев в Facebook.



По его информации, всего за два дня в Запорожье встретили 11 525 переселенцев из разных населенных пунктов.



«Никого не оставили без внимания и помощи», - подчеркнул секретарь Запорожского горсовета.