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Байден назвал Путина «убийственным диктатором» и «бандитом»

17 марта 2022, 20:41

Байден назвал Путина «убийственным диктатором» и «бандитом»

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «чистым бандитом». Такое заявление он сделал, выступая в четверг на мероприятии, посвященном Дню святого Патрика, передает CNN.

На ежегодном обеде друзей Ирландии на Капитолийском холме Байден сказал, что Путин — «убийственный диктатор, чистый бандит, который ведет аморальную войну против народа Украины».

Байден также сказал, что Ирландия «сделала шаг вперед» перед лицом российской агрессии против Украины. Он сказал, что отношения между Ирландией и Соединенными Штатами «становятся еще более интенсивными и основаны на сотрудничестве, чем когда-либо, благодаря нейтралитету Ирландии».

«Путин платит большую цену за свою агрессию, и они являются частью причины того, что цена так высока», — сказал Байден.

Поддерживая санкции против России и Украины, Байден сказал, что Ирландия также «платит большую цену» за вклад, который он назвал «не незначительным».

«Все говорят о том, что Германия сделала шаг вперед и изменила свои представления о том, что она должна больше наклоняться вперед, и это так, — сказал Байден, — и Ирландия тоже. Нейтральная страна, Ирландия сделала шаг вперед, и они принимают удар за то, что они делают».

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