PayPal заработал в Украине: какие услуги и льготы стали доступны украинцам

Крупнейшая платежная система PayPal отныне доступна в Украине в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба компании.



«По мере углубления кризиса в Украине растет необходимость помочь жителям региона получить доступ к важнейшим гуманитарным средствам. PayPal расширяет спектр своих услуг, доступных в Украине, чтобы предоставить своим клиентам возможность быстро и безопасно отправлять деньги друзьям, родным и близким», — говорится в сообщении.



— Компания расширила возможности для отправки и получения одноранговых платежей (P2P) между друзьями и родственниками для украинских клиентов;



— временно отменяется снятие комиссии с отправлений на украинские счета PayPal;



— клиенты из Украины могут переводить средства из своего PayPal Wallet на соответствующие дебетовые и кредитные карты Mastercard и Visa;



— украинцы, выехавшие за границу в поисках убежища, смогут получить доступ к этим услугам, создав украинский PayPal Wallet.



«Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны. Также, спасибо нашей команде, команде Национального банка Украины и IT-сообществу за помощь», — прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Отметим, что PayPal будет предоставлять новые услуги и скидки по комиссиям до 30 июня 2022 года. То, как будет сервис работать по истечению этого срока будет зависеть от политической и экономической обстановки в стране.