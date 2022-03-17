Мариуполь покидают не только на автомобилях, но даже пешком

Сегодня, 17 марта, из Мариуполя по гуманитарному коридору выехало почти 800 частных автомобилей. Люди также покидают город пешком.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук на брифинге.

«По состоянию на сейчас в Запорожье сегодня уже доехало около 2000 человек, но поток не прекращается», — отметила она.

Верещук проинформировала, что для всех, кто выехал из Мариуполя, организованы временные пункты помощи в Бердянске. Завтра такие пункты начнут работу в Мангуше.

«Всех людей, которые идут пешком, будут подвозить из Мангуша до Бердянска», — пообещала вице-премьер.

Вместе с тем колонна автобусов с бензовозом, которая сегодня была отправлена из Запорожья в Бердянск, была остановлена на российском блокпосте в селе Васильевка и продолжит движение по маршруту завтра утром.

Также завтра утром из Запорожья будет отправлено еще 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев в Бердянск.

В целом, по словам вице-премьера, из девяти запланированных на сегодня гуманитарных коридоров работали восемь. Из-за обстрелов не сработал коридор для гуманитарной помощи из Харькова до Волчанска.



Всего, как отметила Верещук, гуманитарными коридорами за 17 марта были эвакуированы 3 810 человек. Доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов.