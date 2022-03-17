Зеленский наградил мэра Мелитополя орденом «За мужество»

Источник: Офис президента

Президент Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» ІІІ степени освобожденного из плена РФ мэра Мелитополя Ивана Федорова. Об этом сообщает Офис президента.



«С возвращением! Украина своих в беде не бросает», – сказал Глава государства, вручая награду Федорову.



Зеленский пожелал мэру скорейшего восстановления и возвращения к работе.



Мелитополь на данный момент оккупирован российскими войсками. После захвата города оккупанты выкрали мэра города, чтобы склонить его к сотрудничеству, однако получили отказ. Федорова обменяли на девятерых российских солдат-срочников.