Гражданин США погиб при обстреле оккупантов Чернигова

Гражданин США, убитый в четверг в Чернигове в результате обстрела оккупантов, был опознан как Джеймс Уитни Хилл, родившийся 27 июня 1954 года в Миннесоте. Это имя сообщил CNN советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



По словам городских властей, Хилл был среди нескольких человек, погибших в результате обстрела российской артиллерией мирных жителей города.



Ранее сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что в Украине погиб гражданин США, но сказал, что у него нет дополнительных подробностей.

Читайте также: В Чернигове за сутки в ходе обстрелов погибли 53 человека