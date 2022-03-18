«Наихудшее решение в вашей жизни». Зеленский предостерег российских наемников от вторжения в Украину

Президент Владимир Зеленский предупредил наемников, желающих поучаствовать в войне против Украины, что это будет «наихудшим решением в их жизни».



«Мы имеем информацию о том, что российские военные привлекают наемников с других стран. Стараются обманом загнать на военную службу как можно больше молодежи. Мы с вами знаем, что это им не поможет. И потому сейчас я предупреждаю всех, кто попробует присоединиться к оккупантам на нашей украинской земле: это будет наихудшее решение в вашей жизни. Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую», — заявил Зеленский в видеообращении в ночь на пятницу.



Он рассказал, что в плен попали новые российские срочники.



«Среди них есть и те, кто отказывается возвращаться в Россию. А есть и много тех, о ком в России даже не вспоминают, не собираются даже забирать. Те, на кого дома уже пришли похоронки, хотя они у нас в плену. И живы», — отметил он.



«Все россияне, которые меня сейчас слышат: говорите об этом, рассказывайте это в России. Каждая мама, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми. Кому сказали, что их дети погибли и не вернули тела. В интернете есть номера, по которым вы можете обратиться и узнать, что же на самом деле с вашими детьми. У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны 13 тысяч или сколько еще угодно убитых российских солдат. Не нужны. Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти», — резюмировал президент Украины.





По данным Гнштаба ВСУ, наемники армии Башара Асада и Хезболы могут принять участие в украинско-российской войне на стороне РФ.



Как сообщается, российскими оккупантами уже подобрано около 1000 добровольцев с Ближнего Востока. Главным требованием к иностранным боевикам выдвигается опыт ведения боевых действий в городе.



В то же время, в Генштабе подчеркнули, , что вышеупомянутые боевики имеют целью неучастие в боевых действиях на территории Украины, а использование командировки как возможности попасть в страны Европы.