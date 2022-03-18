109 детей погибли, более 130 ранены из-за вооруженной агрессии РФ В Украине

В результате российской агрессии по состоянию на утро 18 марта 2022 года погибли 109 детей и более 130 ранены. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



«Больше всего пострадало детей в Киевской – 55, Харьковской – 34, Донецкой – 26, Черниговской – 29, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях», - говорится в сообщении.



В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 439 учебных заведений, 63 из которых полностью разрушены. Больше всего повреждено в Донецкой – 126, Харьковской – 77, Николаевской – 39, Сумской – 32, Киевской – 41, Херсонской областях – 21 и г. Киеве – 35.



«Эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях», - подчеркнули в Офисе генпрокурора.