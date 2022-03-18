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В пятницу в Украине должны заработать девять «зеленых коридоров

18 марта 2022, 10:01

В пятницу в Украине должны заработать девять «зеленых коридоров

На пятницу, 18 марта, для эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарной помощи в Сумской и Харьковской областях Украины, а также из Мариуполя Донецкой области в Запорожье, согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в видеообращении.

«Согласовано девять гуманитарных коридоров. Донецкая область: из Мариуполя в Запорожье. Колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка. После 9 утра в Запорожье выезжает вторая колонна мариупольцев, которым удалось вырваться из города - будем перевозить из Бердянска в Запорожье», - сообщила Верещук.

По ее словам, тем, кто из Мариуполя идет пешком, будет организована помощь в пгт Мангуш Донецкой области.

«Сумская область: из Сум в Полтаву, из Тростянца, из Лебедина, из Конотопа, Краснополья, из поселка Великая Писаревка в Полтаву. Харьковская область – планируется доставка гуманитарной помощи в Балаклею и Изюм», - рассказала вице-премьер.

Верещук также сообщила, что в настоящее время прорабатываются маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей в субботу, 19 марта.

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