«ДНР» заявила о гибели 55 мирных жителей за время эскалации на Донбассе

За время эскалации боевых действий со второй половины февраля на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли 55 и пострадали 268 мирных жителей, в том числе 18 детей.



Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ДАН».



В частности, четыре мирных жителя погибли сегодня утром в Донецке вследствие боевых действий, заявило «представительство ДНР в СЦКК».

Отмечается, что гибель четырех людей произошла по адресу улица Петровского, 11 «в» Кировского района Донецка.



Как утверждается, обстрел произошел в 7:30 по местному времени (6:30 по Киеву), были выпущены две мины калибром 120 мм.



Кроме того сообщается, что в Ясиноватой ранена женщина, также в результате обстрела.