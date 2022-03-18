В Луганске выдают тела. Переговоры РФ и Украины. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Мариуполь. Бомбы на Драмтеатр и бассейн «Нептун». Люди вырываются из блокадного города.
- Очередной гуманитарный коридор планируется на 20 марта в Луганской области
- Мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров на свободе
- Во временно оккупированном Луганске начали выдавать тела погибших
- Принудительная мобилизация на оккупированных территориях продолжается
- Группировка «ЛНР» разрешила использовать украинскую гривну параллельно с российским рублем
- В захваченных в ходе нового российского вторжения в Украину городах продолжаются аресты украинских активистов
- Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину
- По данным Офиса президента Украины, встреча Владимира Зеленского с Путиным может состояться в ближайшие недели