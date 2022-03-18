«Запустить это уже нельзя». «Азовсталь» полностью разбомблена, заводы не работают — заммэра Мариуполя

Металлургический комбинат «Азовсталь» полностью разрушен вследствие регулярных авианалетов российских оккупантов. Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов.



По его словам, в городе не работают заводы и другие промышленные объекты.



«Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. "Азовсталь" разбомблена. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь"», — сказал он в интервью Forbes.



В Мариуполе вследствие артиллерийских и авиаударов разрушено около 80% жилищного фонда, треть не подлежит восстановлению.



По оценкам городских властей, в заблокированном Мариуполе продолжают находиться от 350 000 до 400 000 человек, люди живут в подвалах и убежищах.