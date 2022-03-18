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Около 1300 человек остаются под завалами Драмтеатра в Мариуполе, их поиски продолжаются

18 марта 2022, 12:59

Около 1300 человек остаются под завалами Драмтеатра в Мариуполе, их поиски продолжаются

Спасатели вывели 130 человек из-под завалов здания Драматического театра в Мариуполе. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Судьба еще около 1300 человек неизвестна, спасатели продолжают поиск людей.

«По состоянию на этот час нам известно, что 130 человек удалось вывести, но по нашим данным там ещё более 1300 человек, которые находятся в этих подвалах, в этом бомбоубежище. Мы молимся за то, что все они будут живы, но на текущий момент никакой информации о них нет», - сказала она в общем эфире телеканалов в пятницу.

16 марта российские войска сбросили сверхмощную бомбу в центре Мариуполя на Драматический театр, где скрывались потерявшие дома местные жители.

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