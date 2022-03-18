Путин назвал «нереалистичными» предложения Украины на переговорах

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы продолжить общение о завершении войны России против Украины. Во время разговора Путин заявил, что Киев выдвигает «нереалистичные предложения» на украинско-российских переговорах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Путин обвинил Украину в затягивании переговоров и заявил, что Москва не уступит в своих требованиях к украинскому правительству.

«Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», — говорится в сообщении.

16 марта издание Financial Times со ссылкой на три источника сообщило, что Украина и Россия обсуждают на переговорах мирное соглашение из 15 пунктов, которое включает отказ Киева от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск, вторгнувшихся на ее территорию после 24 февраля.