«Европейский путь Украины начался». Зеленский и президент Еврокомиссии провели переговоры

Европейская комиссия подготовит свой вывод относительно заявки Украины на членство в ЕС в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



Европейский путь Украины начался, заявила своему собеседнику фон дер Ляйен, заверив, что Украина получит непрерывную поддержку ЕС.



«Такие времена требуют дальновидности, устойчивости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути», — заявила она.

Я запевнила Президента @ZelenskyyUa у безперервній підтримці ЄС.



Європейський шлях України розпочався.



Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим.



@EU_Commission рухатиметься вперед цим шляхом. pic.twitter.com/0lRgmyHrMN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2022



Кроме этого, президент ЕК сообщила о выделении второго транша макрофинансовой помощи Украине в размере около 300 млн евро.