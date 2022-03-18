Отсрочку мобилизации в «ДНР» будет рассматривать специальная «комиссия»

Группировка «ДНР» заявила о создании специальной «комиссии» для рассмотрения отсрочек от мобилизации. Об этом заявил глава группировки Денис Пушилин, пишет сепаратистский сайт ДАН.



Утверждается, что отсрочку могут получить работники предприятий, которые обеспечивают продуктовую и энергетическая безопасность. Отсрочка может быть предоставлена на срок до 6 месяцев.



В состав вошли: «вице-премьер ДНР» Владимир Антонов — он же и возглавил «комиссию», начальник «Управления Народной милиции» и заместитель председателя «комиссии» Денис Синенков, «первый замминистра государственной безопасности» Дмитрий Иванов, «первый замруководителя администрации главы ДНР» Геннадий Лебедь, «министр финансов» Яна Чаусова, «министр доходов и сборов» Евгений Лавренов, «министр агропромышленной политики и продовольствия» Артем Крамаренко, «министр промышленности и торговли» Владимир Рущак, «министр транспорта» Дмитрий Подлипанов и и.о. «министра угля и энергетики» Анатолий Нестеренко.



Всеобщую мобилизацию «ДНР» объявила 19 февраля.