Выступление Путина прервали в телетрансляции, включив Газманова

Выступление президента России Владимира Путина на стадионе Лужники в Москве было прервано.



Путин успел немного рассказать о «героизме российских военных» и «небывалом единении» российского общества. Также он заявил, что «дата начала "специальной операции" совпала с...» После этого в эфире телеканала «Россия 24» его прервали и включили выступление певца Олега Газманова, которое уже транслировалось ранее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил перванное выступление Путина техническим сбоем на сервере.