Журналистка hromadske предположительно находится в плену у российских оккупантов

Журналистка hromadske Виктория Рощина предположительно находится в плену у российских оккупантов. Об этом сообщили в редакции издания.



В эти дни она готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Она планировала поехать в Мариуполь, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в городе, который более двух недель ежедневно обстреливают российские войска.



11 марта вечером Рощина, вероятно, была в пути из Запорожья в Мариуполь. Известно было только то, что из Энергодара к тому времени она уже уехала.



12 марта редакция не смогла выйти на связь с Викторией. Как стало известно от свидетелей, журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.



«16 марта мы узнали, что накануне (вероятно 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ РФ. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно. Двое суток мы прилагали все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом. Но это оказалось безрезультатным. Поэтому призываем украинское и международное сообщество приобщиться информационно и действиями к освобождению журналистки hromadske Виктории Рощиной», - говорится в обращении редакции.