«Реальные цифры значительно выше». ООН зафиксировала 816 смертей с начала вторжения РФ

По меньшей мере 816 человек погибли с начала российского вторжения в Украину, еще 1333 были ранены. Об этом сообщило в пятницу Управление ООН по правам человека.



Большинство жертв было вызвано «применением взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня и ракетные авиаудары».



В обновляемых данных УВКПЧ регулярно отмечает, что реальное число жертв «значительно выше, особенно на контролируемой правительством территории и особенно в последние дни, так как получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, было задержано, и многие сообщения еще не подтверждены».