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Оккупанты принудительно перемещают украинцев в Россию, открыто уголовное производство

18 марта 2022, 17:33

Оккупанты принудительно перемещают украинцев в Россию, открыто уголовное производство

Российские оккупанты принудительно перемещают граждан Украины в РФ под предлогом эвакуации. В этой связи начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«По данным следствия, с начала полномасштабной военной агрессии представителями государства-оккупанта под предлогом эвакуации проводится принудительное перемещение на территорию РФ граждан Украины, оказавшихся на захваченных врагом территориях Донецкой области», — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что это является нарушением положений ст. ст. 49, 55 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949, ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В Украине начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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